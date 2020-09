Picchiata e cacciata di casa, soccorsa dai poliziotti: in manette il marito romeno

Un cittadino romeno è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante nelle giorni scorsi per aver aggredito per l’ennesima volta la moglie, in casa.

L’accaduto si inserisce in un contesto di violenze che andava avanti da alcuni anni, in particolare dal 2015. L‘uomo, che non svolge più alcuna attività lavorativa in considerazione del suo stato cronico di alcolismo, oltre a costringere la moglie al lavoro per mantenere lui e la prole, non appena rientra a casa è solito percuoterla, offenderla, minacciarla di morte.

A scatenare tali comportamenti sono le più piccole cose, tanto che ormai la donna, terrorizzata, evita di parlargli o muoversi anche solo per fare le faccende domestiche. E’ ridotta in una condizione tale di soggezione e paura che non riesce neanche più a dormire e a riposare. Durante l’ultimo episodio il marito, rientrato a casa dopo aver fatto una scorta di alcool, l’ha insultata, percossa e poi presa di peso e messa fuori di casa.

La signora ha dunque contattato in lacrime il 112, chiedendo una pattuglia perché non poteva rientrare in casa non avendo con sé le chiavi ed inoltre temeva una ulteriore reazione del coniuge violento. Gli agenti l’hanno soccorsa, riscontrandole ecchimosi sul collo e sulle braccia compatibili con il suo racconto.

I poliziotti hanno proceduto all’arresto del marito per maltrattamenti in famiglia, permettendole il reingresso nell’abitazione, dopo le cure del caso.