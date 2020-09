Panico in corso Brianza, crolla la facciata di un palazzo: evacuati i residenti [VIDEO e FOTO]

Attimi di paura in corso Brianza 23. Poco dopo le 11 un cedimento strutturale della parete esterna ha costretto a evacuare tutti gli occupanti del palazzo.

Tanta la paura per i residenti, che hanno sentito un botto fortissimo, temendo un’esplosione. Calcinacci e intonaco sono crollati su due vetture parcheggiate nel cortile interno, mentre due balconi risultano danneggiati. Non si registrano feriti, ma tutti i condomini sono stati fatti evacuare per precauzione. Tante le persone in strada, assistite da 118. Sul posto presenti anche la polizia e i vigili del fuoco: corso Brianza, nel tratto più vicino a corso Belgio, è chiuso al traffico e lo resterà a lungo.

Scioccati gli inquilini del palazzo: “Abbiamo sentito un forte botto, sembrava un’esplosione. È crollato tutto improvvisamente, ci siamo spaventati molto”.