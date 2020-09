Comala accoglie la seconda edizione di "Rosso Indelebile" contro la violenza di genere

Al via, dalle ore 18 del 26 settembre, presso il Centro Culturale Comala in corso Ferrucci 65/a, la seconda edizione di “Rosso Indelebile”. Un progetto artistico e sociale, promosso dall’Associazione Artemixia tramite l’artista Rosalba Castelli, iniziato nel 2019, che si ponecome obiettivo la sensibilizzazione, l’informazione e la prevenzione finalizzata alla lotta sultema della violenza di genere e domesticacon il sostegno di Circoscrizione 3, Circoscrizione 4 e Circoscrizione 1 e il patrocinio di Regione Piemonte e Città di Torino.

L’esperienza della prima edizione di Rosso Indelebile ha mostrato l’importanza di portare fuori dai luoghi “elitari” dell’arte una mostra o uno spettacolo sul tema della violenza di genere per riuscire ad arrivare a un pubblico di qualsiasi età, cultura e ceto sociale. Dopo lo stand-by causato dal lockdown per gli eventi programmati nel primo semestre 2020, Rosso Indelebile torna nei luoghi fisici e reali, adottando tutte le cautele necessarie per il rispetto delle misure dettate dalla situazione di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Il progetto usa il canale dell’Arte, con il suo potere comunicativo, come mezzo per affrontare in modo approfondito e trasversale il tema della violenza di genere. A esposizioni artistiche e performacessi affiancano convegni e incontri, conferenze divulgative e laboratori con relatrici erelatori, docenti, operatrici eoperatori del settore, forze dell’ordine ed esperte/i nei diversi ambiti di applicazione.Promuovendo il dialogo, il confronto e la costruzione di una rete tra associazioni, enti, istituzioni, istituti scolastici e forze dell’ordine. Le iniziative promosse attraverso il progetto, che si estenderanno da settembre a dicembre 2020, avranno carattere collettivo, saranno gratuite e aperte a tutte e tutti.

Programma di inaugurazione

Sabato 26/09/2020 ore 18.00 – 22.00

Centro Culturale Comala – Corso Ferrucci 65/a – Torino (Circ. 3)

Ore 18.00 Inaugurazione:

· Collettiva d’Arte sul tema della violenza di genere (artisti: Ambretta Rossi, Pamela Rosa Clot, Beatrice Sacco, Lodovica Paschetta, Debora JoyBormann, Luca Maria Aquilano, Giovanna Mavilia, Cecilia D’Urso, Roberta Petrone, Salvatore Varveri, Claudia Guccione, Antonio Dibennardo, Tiziana Bussolini, Sara Melis, Sara Francesca Molinari, Claudio Bellino, Marake, VadisBertaglia, Angelo Caforio)

· Progetto fotograficodi Alessandra Ferrua realizzato per Rosso Indelebile all’interno del Carcere “Le Nuove” – Rosalba Castelli performer

Ore 19.30 Performance:

· MUTA LA PELLE delle Clannicros (Margaret Lanterman, Rosalba Castelli, Cristina Schembari, Claudia Appiano) con l’attrice Angela Vuoloche interpreta il monologo di Rosalba Castellisulle note del chitarrista Jordan D’Uggento

· Ore 20.00 Monologo:

· “Non chiamiamola vittima”, di e con Silvia Lorenzino, Avvocata presso Centri Antiviolenza E.M.M.A. Onlus

Ore 22.00 Proiezione

· VIDEO di Anna Olmo realizzato per Rosso Indelebile all’interno del Carcere “Le Nuove”

Martedi29/09/2020

Ore 21.00 Proiezione

· VIDEO di Simona Carnino, “The Power of Passport”

Ore 21.30

· Dibattito con la regista Simona Carnino, con M.A.I.S. ONG e con l’associazione Iroko, sul tema “Flussi migratori e donne vittime di tratta”

Norme e precauzioni per emergenza Covid-19

La sala ospiterà un numero contingentato di persone per volta in modo da garantire la distanza interpersonale sulla base delle disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione sanitaria Covid19

Le proiezioni avverranno all’aperto

La performance si svolgerà in esterno sarà anche visionabile in diretta streaming sulla pagina FaceBook di Artemixia.

La mostra sarà visitabile fino a sabato 17 ottobre 2020, previa prenotazione.