Giornata Internazionale della Bioeconomia, domani evento in presenza e in streaming

Domani, giovedì 24 settembre, si terrà il Bioeconomy Day e per tale occasione l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino e il Parco Scientifico Tecnologico per l’Ambiente Environment Park hanno organizzato, con la partecipazione della Regione Piemonte, una giornata-evento per mettere in evidenza le attività e le iniziative presenti nel territorio, discutere con gli addetti ai lavori e far conoscere ai cittadini l'importanza che assumeranno nel prossimo futuro la Bioeconomia e l'economia circolare per una crescita sostenibile e per contrastare i problemi globali derivanti dal surriscaldamento del pianeta.

Nel corso dell’evento, che si svolgerà in presenza e in streaming, è previsto l'alternarsi di tavole rotonde, incontri, seminari visite virtuali ad aziende, webinar, video-pillole divulgative di contenuti scientifici.