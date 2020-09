Sabato 26 all'Oval di Lingotto Fiere apre i battenti Expocasa 2020

La mattinata di sabato 26 settembre a Torino, all’interno dell’Oval di Lingotto Fiere, apre i battenti Expocasa, la storica manifestazione organizzata da GL events Italia che da oltre 50 anni rappresenta un punto di riferimento sul territorio nell’ambito dell’arredamento e delle idee per l’abitare.

Questa 57esima edizione, che si protrarrà fino al 4 ottobre, assume un significato del tutto speciale, ponendosi come la prima manifestazione fieristica realizzata a Torino dopo il forzato blocco del settore disposto dalle misure sanitarie nazionali dei mesi scorsi.

Un momento significativo non soltanto per il quartiere espositivo cittadino, che torna finalmente ad animarsi di pubblico ed espositori dopo il lockdown, ma per l’intera comunità economica locale e i suoi operatori, ai quali l’area di Lingotto Fiere viene restituita nel suo naturale ruolo di spazio dedicato alla promozione e all’attività di business.

Il simbolico taglio del nastro da parte dell’amministratore delegato Lamberto Mancini avrà luogo alle ore 11 di sabato 26 settembre all’interno dell’Oval presso lo stand istituzionale “Il salotto di Expocasa”.