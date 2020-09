Movida di San Salvario, la Polizia arresta due persone

Hanno rubato la borsetta a due donne intente a consumare un cocktail all’interno di due locali del quartiere San Salvario, nella notte fra sabato e domenica.

Le donne erano sedute nel dehor esterno del locale e, in un momento di distrazione, qualcuno ha asportato le loro borsette. Il proprietario di uno dei locali aveva notato poco prima due soggetti sospetti aggirarsi nei paraggi, avendo anche l’impressione che uno dei due gli avesse sfiorato la tasca posteriore dei jeans, probabilmente con l’intento di prendergli il portafogli.

Pertanto, mentre avvisava le forze dell’ordine, l’esercente ha seguito i due complici lungo via Principe Tommaso, fino a quando non è sopraggiunta una Volante della Polizia di Stato che li ha fermati. I due, entrambi di nazionalità marocchina, di 20 e 30 anni, sono stati trovati in possesso delle due borsette appena trafugate; una era stata nascosta all’interno di uno zaino, del quale avevano cercato di disfarsi alla vista degli agenti.

I due sono stati arrestati per il tentato furto del portafoglio del commerciante, nonché per il furto consumato, con destrezza, delle borsette.