Meteo, temperature in forte ribasso per l'arrivo di aria molto fredda

La massa d'aria fredda attesa nel fine settimana, ha già cominciato la sua marcia verso il Mediterraneo. Un vero e proprio fiume di aria fredda arrivando dalla Groenlandia e dall'Islanda verso l'Europa meridionale, attraversando tutto l'Atlantico orientale. L'assenza dell’alta pressione sull'Europa occidentale ha spalancato le porte al flusso freddo artico, pronto a far vivere una notevole fase autunnale su tutta l’Europa.

Ecco l’autunno avanzare a grandi passi con le avvisaglie che si sono avute durante i giorni della settimana appena trascorsa con piogge e nubifragi che hanno colpito a macchia di leopardo tutto il Nord Ovest, con episodi molto forti come la cella temporalesca, con forti correnti ascensionali e discensionali.

A Torino quindi avremo questa situazione. Fino a domenica 26 settembre tempo ancora perturbato sino al primo pomeriggio poi ampie schiarite. Annuvolamenti irregolari domani e domenica, più consistenti a ridosso dei rilievi. Temperature in forte ribasso. Minime in pianura intorno 6-11°C e massime 15-19°C. In pianura venti moderati da Nord Ovest, in rotazione da Nord sabato.

Da lunedì 27 settembre cielo poco nuvoloso il mattino, annuvolamenti più consistenti il pomeriggio, termometro al di sotto delle medie del periodo.