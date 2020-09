Omicidio-suicidio a Venaria: spara alla compagna e poi si uccide (VIDEO)

Prima ha ucciso la compagna di 41 anni a colpi di pistola per strada, quindi é tornato a casa, in via Druento 150 a Venaria, é si é tolto la vita con un colpo alla tempia esploso dalla stessa arma.

L'episodio é avvenuto poco prima delle 19 e, come ricostruito dai carabinieri, sarebbe legato alla separazione in atto della coppia, che ha due figli da qualche giorno a casa dei nonni materni, dove si era trasferita anche la donna. L'arma utilizzata per l'omicidio-suicidio era detenuta illegalmente. Protagonisti di questa triste vicenda Antonino La Targia, 46 anni, vittima Maria Masi, che avrebbe compiuto 42 anni tra una settimana. La donna è stata uccisa davanti al parcheggio di casa. Si è scoperto che l’uomo ha preannunciato, alcune ore prima, in modo velato, il gesto su Facebook. Dal sopralluogo effettuato dai carabinieri del nucleo investigativo di Torino e dai colleghi di Venaria è emerso che la donna è stata colpita da almeno 6 colpi, esplosi tutti nel tronco, mentre in macchina sono stati trovati 9 bossoli. La pistola utilizzata per l'omicidio, una 9x21 IMI, mod Jericho, è stata rinvenuta dai carabinieri all'omicida-suicida ancora con un colpo in canna. I militari dell'Arma hanno trovato, in un cassetto di casa dell'uomo, anche una ventina di proiettili inesplosi.