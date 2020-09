Giornata dei migranti e dei rifugiati, Nosiglia: "Nessuno va considerato straniero. Ma ai diritti devono corrispondere i doveri"

nel nostro Paese è una risorsa positiva, che non va solo accettata, ma valorizzata in tutti i suoi molteplici aspetti".

Ma il discorso di Nosiglia - da sempre in prima fila quando si tratta di difendere diritti sociali elementari, ma spesso in crisi in questo periodo - allarga il proprio orizzonte. "Operare e lavorare per questo vuol dire anche riconoscere a ciascuno quei diritti fondamentali, che sono propri di ogni persona umana e di ogni famiglia: il diritto al lavoro, alla casa, alla salute, all’istruzione e alla cittadinanza in particolare dei minori nati nel nostro Paese, al permesso di soggiorno e ai diritti che la Costituzione italiana pone a fondamento del vivere civile del nostro popolo".



Diritti, ma anche doveri