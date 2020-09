Castellamonte, costringeva donne in difficoltà o minorenni a prostituirsi: condannato a 15 anni

Le attirava via Internet, attraverso un profilo falso intestato a una donna. Le cercava con problematiche: dipendenze, oppure rapporti difficili in famiglia. Alcune di loro erano anche minorenni. E in quel momento scattava la trappola: per loro si aprivano le porte della prostituzione.



E' stato condannato a 15 anni di carcere un uomo di 35 anni di Castellamonte, con l'accusa di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Ogni prestazione veniva pagata cento euro e di queste, 90 venivano intascate dall'uomo che è stato condannato.