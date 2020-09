"Swift Heroes": torna la terza edizione dei "cervelloni" del mondo Apple

Torna Swift Heroes, l’evento che celebra il linguaggio di programmazione ideato da Apple ("Swift", appunto) per la creazione di prodotti, servizi e distribuzione dei dati per i propri dispositivi mobile.

Terza edizione che, come le due precedenti, si propone di riunire a Torino tutti i "cervelloni" che animano il mondo Apple, anche se questa volta - stante il Covid - le cose dovranno andare un po' diversamente. Tutto si svolgerà in streaming, con tanto di area espositiva virtuale per favorire il meeting one to one, networking e occasioni di business.