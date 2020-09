Incidente in corso Unione Sovietica, un'auto si scontra contro un tram

Un'auto è finita contro un tram della linea 4, oggi pomeriggio in corso Unione Sovietica.

Ancora in fase di ricostruzione la dinamica, ma dalla posizione dei mezzi e dai danni dell'impatto è molto probabile che l'automobilista stesse percorrendo il corso da Stupinigi in direzione centro quando ha deciso di svoltare dal centro della carreggiata in via Filadelfia, verso lo stadio e la zona delle piscine, senza accorgersi che stava sopraggiungendo il tram.

Danni sia per l'auto sia per il tram, con il vetro davanti spaccato. Non ci dovrebbero essere feriti gravi.