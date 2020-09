A Villastellone i carabinieri hanno denunciato due italiani di 30 e 31 anni, di Santena e Cambiano, per furto.

I ladri erano entrati di pomeriggio in una ditta di Santena rubando numerosi cavi in rame per poi caricarli su una macchina. Ma il modello della vettura e un parziale di targa non sono sfuggiti alle telecamere installate nella ditta, che hanno permesso ai carabinieri di identificare la coppia di ladri.

L’auto utilizzata è risultata di proprietà di uno dei due denunciati.