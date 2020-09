Moncalieri, denunciato 75enne per adescamento: avvicinava i ragazzini

Non ci sono solo episodi di stalking e violenza sulle donne, anche i più piccoli sono oggetto di 'attenzioni speciali' in questo periodo. E così a Moncalieri si è registrato in questi giorni il caso di un anziano di 75 anni denunciato dai carabinieri per adescamento di minorenni.

Secondo le ricostruzioni dei militari, l'uomo si aggirava attorno ai giardinetti di Borgo San Pietro e con la scusa di far sentire le musiche dello Zecchino D’Oro cercava di far salire in auto con lui i ragazzini. Sono stati proprio due 12enni a far scattare l'allarme, chiamando il 112, infastiditi da quella continua presenza attorno a loro.

L’uomo, alla vista dei militari, ha cercato subito di allontanarsi ma è stato fermato. Ed è scattata la denuncia.