Condominio invaso dal fumo, sette persone al pronto soccorso per sospetta intossicazione

I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti in serata in via Cervino per soccorrere gli abitanti di un condominio invaso da fumi di scarico: sette persone sono state trasportare al pronto soccorso per sospetta intossicazione da monossido di carbonio.

Un utilizzo inappropriato di un motogeneratore in un locale interrato ha spinto i gas di scarico nei locali superiori rendendo nociva l'aria respirata dagli abitanti. Gli operatori del nucleo NBCR con strumentazioni calibrate per la ricerca e misurazione di vari tipi di gas hanno verificato la concentrazione pericolosa del gas CO che è inodore ed incolore al punto da non essere percepito dalle persone.

Sul posto anche l'equipe sanitaria e la polizia municipale.