Luserna San Giovanni: Valmora di nuovo protagonista al Giro d’Italia

Ritorna il Giro d’Italia e Valmora conferma il sostegno alla gara ciclistica più amata d’Italia. Una scelta sentita, dettata dalla decisione di impegnarsi ancora di più nei confronti del mondo sportivo che con grandi difficoltà sta provando a risollevarsi e a convivere con la pandemia. è il secondo anno che Valmora è l’acqua della Corsa in rRosa: una sponsorizzazione partita, infatti, nel 2019 che avrà durata triennale e nasce dal piano di rafforzamento dell’azienda, che vuole aumentare i propri orizzonti. Non più solo acqua leader in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria ma anche sorgente alpina che si può trovare sugli scaffali dei supermercati nelle regioni del Centro Italia, Toscana ed Emilia Romagna in particolare, ma che si spinge fino al sud dell’Italia. Tra le tappe più attese per questa 103esima edizione, la 20esima, che attraverserà il Piemonte da Alba a Sestriere facendo conoscere il territorio alpino che è patria di Valmora. Valmora non è solo l’acqua dei ciclisti. In questo anno così complicato, l’acqua piemontese ha deciso di impegnarsi ancora di più nel sostenere campioni e manifestazioni. Una scelta che comporta un forte investimento in quasi tutti gli sport. Primo tra tutti il tennis con la sponsorizzazione degli Internazionali Bnl d’Italia, appena conclusi e, negli stessi giorni, l’annuncio del ritorno alla serie A di calcio come acqua ufficiale del Bologna Fc. Valmora è inoltre al fianco di campioni del tennis come il torinese Lorenzo Sonego e la numero 5 del mondo Elina Svitolina, ma è anche sponsor di altre squadre come il Fenera Chieri del volley femminile, la Powervolley Milano in A1 maschile, l’Alessandria Calcio, società dinamica che punta alla serie B e La Reale Mutua Basket Torino, che quest’anno è arrivata a un passo da ritorno in A1.

«Siamo pronti a crescere e lo sport accompagnerà il nostro percorso. Il Giro d’Italia è una manifestazione che coinvolge il nostro consumatore abituale, particolarmente attento al benessere ma nello stesso tempo alla cultura delle tradizioni italiane, dal cibo al vino e al paesaggio - afferma Paolo Damilano, l’amministratore delegato del Gruppo Pontevecchio Acque minerali, di cui fa parte Valmora -. Inoltre, attraverso lo sport portiamo in tutta l’Italia la nostra acqua che per la sua leggerezza è molto apprezzata e ricercata dal consumatore di oggi, sempre più esperto ed attento nella scelta dell’acqua da bere, sia a tavola che durante l’attività sportiva».

Per il Giro d’Italia la nuova referenza 33 cl Valmora Recyclable, prodotta con il 33% di plastica riciclata e 100% riciclabile, vestirà di rosa con un’etichetta completamente dedicata all’evento. Questa bottiglietta sarà offerta nelle aree hospitality e distribuita in attività itineranti organizzate per il pubblico. Anche la sponsorizzazione del Giro d’Italia si inserisce nel progetto #noisiamoitalia lanciato nel maggio 2020, attraverso un nuovo pack tricolore per omaggiare e sostenere un’Italia in ripartenza dopo l’emergenza. Un programma nato per stimolare il sentimento di unione tra le persone, nel nome della Nazione e del Tricolore.

L’azienda Il Gruppo Pontevecchio opera da oltre 45 anni nel mercato delle acque minerali. Oggi è una realtà all’avanguardia nel panorama delle aziende di questo settore ed è tra le prime dieci in Italia per numero di bottiglie prodotte, leader in Piemonte e Liguria. L’azienda, di proprietà della Famiglia Damilano, con i suoi 100 dipendenti produce oltre 530 milioni di bottiglie all’anno con un fatturato che supera i 60 milioni. Il successo di tutti i brand Pontevecchio, infatti, passa anche da una importante politica di investimenti, di innovazione e rafforzamento tecnologico e produttivo con particolare attenzione e rispetto dell’ambiente con l’utilizzo di energie rinnovabili. Valmora seguirà le tappe del Giro, dissetando i campioni che si sfideranno in bici e tutto lo staff. Inoltre sarà presente con operazioni di marketing e promozione per il pubblico nelle tappe del centro-nord Italia.