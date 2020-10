Dal 5 ottobre apre a Carmagnola il secondo hot spot scolastico dell'Asl To5

L’ASL TO5, in risposta alla crescente domanda di test diagnostici Covid-19 per studenti ed operatori scolastici (e per evitare le code e il rischio assembramenti registrati nei giorni scorsi a Moncalieri), attiverà a partire da domani, lunedì 5 ottobre, un nuovo hot spot Scolastico a Carmagnola, in piazza Manzoni 10, nella ex sede della Croce Rossa.

Il nuovo hot spot si affiancherà a quello già attivo dai primi di settembre in via Vittime di Bologna a Moncalieri, raddoppiando così la propria offerta di tamponi e test orofaringei. I locali sono stai messi a disposizione dell’ASL da parte del Comune di Carmagnola. L’orario di apertura per tutti e due gli hot spot sarà dal lunedì al sabato, dalle 10,30 alle 15.

Si ricorda che gli hot spot sono dedicati esclusivamente a studenti ed operatori scolastici, e che per potervi accedere è necessario contattare il proprio pediatra / Medico di famiglia che, una volta valutate le condizioni di salute del paziente, deciderà se attivare la procedura per i “sospetti Covid”, inserendo i dati sulla piattaforma regionale e dando indicazioni per utilizzare l’accesso diretto. Solo in caso di impossibilità di contattare il proprio medico di famiglia sarà possibile accedere all’hot spot previa compilazione di apposita autocertificazione scaricabile dal sito aziendale

Nella sezione dedicata del sito internet dell’ASL TO5 (www.aslto5.piemonte.it) sono state inserite tutte le informazioni e le normative riguardanti il rientro a scuola.