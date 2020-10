Ancora disordini nella notte torinese, questa volta in una zona frequentata dalla cosiddetta "movida". Sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia, nelle scorse ore, dopo la segnalazione di una rissa che stava scoppiando in zona Vanchiglia, tra via Bava e via Pescatore.

Secondo i racconti, sarebbero saltati fuori bastoni e cocci di vetro di bottiglia, ma per fortuna non si sarebbero registrati feriti.

Episodio simile, nei giorni scorsi, a Barriera di Milano.