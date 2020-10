A ottobre riprendono le Domeniche in festa, a cura del network ZonArte sostenuto da Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT nell’ambito del Public Program OGR, totalmente riprogettate nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e prevenzione anti-Covid.

La nuova programmazione si apre con un omaggio alla mostra di Trevor Paglen alle OGR. L’artista ha creato una serie di satelliti-sculture non funzionali, evocativi del rapporto dell’uomo con lo Spazio e la politica che ne governa la colonizzazione.

Un’occasione per ripensare il rapporto tra arte contemporanea e scienza, spingendo il pubblico a re-immaginare lo Spazio come un luogo di possibilità. Alle OGR, le ARTENAUTE del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli accompagneranno le famiglie in un meraviglioso viaggio immaginario nello Spazio, prendendo spunto dalle opere in mostra e dai lavori di tanti artisti contemporanei che evocano il fascino dei corpi celesti, il grande mistero dell’Universo, la sua immensità.

Il workshop, aperto a tutti, sarà incentrato sul mito dell’esplorazione spaziale, per costruire navicelle e missili rudimentali.

Ingresso gratuito. Indispensabile la prenotazione: 011.9565213, educa@castellodirivoli.org