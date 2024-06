A Nichelino si va a 'scuola di street art' con Karim Cherif

Nella città dei murales, divenuta famosa per quelli dedicati a Piero Angela, Primo Levi e Don Milani, ritorna Nichelino Lights Up Fest Graffiti Lab Edition, la prima scuola di street art completamente gratuita per ragazze e ragazzi dai 12 anni in su.

Karim Cherif ed altri

Sotto la supervisione di streetartist professionisti, tra cui Karim Cherif, già autore di murales di grande qualità nella città, i giovani nichelinesi potranno apprendere le arti grafiche utilizzate per dipingere i numerosi ed apprezzati murales nichelinesi. “Sarà un'occasione da non perdere per acquisire nuove competenze e chissà, magari diventare il prossimo o la prossima artista a dipingere una facciata di una casa di Nichelino o del mondo”, ha spiegato l’assessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola.

Sei gli appuntamenti

In calendario sei appuntamenti: 17, 18 e 20 giugno e 8, 9 e 11 luglio. Il laboratorio si terrà in via Leoncavallo 6, dalle 15 alle 17. Per info ed iscrizioni: 346.8955324.