Mese dell'educazione finanziaria: il programma degli eventi al Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo

In occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria, Ottobre Edufin 2020, promosso dal Comitato per l’educazione finanziaria dal 1 ottobre al 6 novembre 2020, il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo propone una serie di eventi online e in presenza, dedicati ad adulti e famiglie, scuole e operatori di settore, incentrati sul tema delle scelte finanziarie ai tempi del Covid-19.

Le iniziative del primo museo al mondo dedicato all’educazione finanziaria si inseriscono nell'ampio palinsesto annuale che presenta quest'anno importanti novità come la possibilità di visitarlo interamente da remoto, anche grazie a numerosi video, e di scaricare app innovative per familiarizzare con la complessa arte della gestione del denaro.

Per tutta la durata dell’appuntamento, il Museo proporrà le seguenti attività per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria all’indirizzo prenotazioniMDR@operalaboratori.com:

ATTIVITÀ PER LE SCUOLE

MDR PLAY LAB (Online): ciclo di laboratori didattici per le SCUOLE PRIMARIE

Un percorso in quattro video-tutorial per guidare i più piccoli nella comprensione del concetto di risparmio, riferito sia al denaro che alle risorse naturali. Ogni video-tutorial permetterà di introdurre un argomento attraverso semplici giochi ed esercitazioni. Il video potrà essere proiettato in classe e gli studenti potranno svolgere contestualmente le attività proposte.

INFO-mania. Scegli l’informazione giusta (in presenza): laboratorio didattico per le SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

La verifica dell’attendibilità delle informazioni che recepiamo è una delle competenze fondamentali di un buon cittadino, utile per tutelarsi nelle decisioni di consumo e di gestione delle finanze personali. Attraverso la soluzione di enigmi e la partecipazione ad un’appassionante caccia al tesoro, i ragazzi saranno condotti a valutare sempre criticamente le informazioni ricevute, vagliando la serietà della fonte, confrontandola con altre e ragionando sulle specificità del contesto in cui ci si trova.

L’evento rientra anche nella World Investor Week 2020 http://www.worldinvestorweek.org/

CICLO I MILLE VOLTI DELLA FINANZA (Online): evento per gli studenti delle SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO.

Con il ciclo “I mille volti della finanza”, gli studenti potranno approfondire le basi della finanza attraverso le lenti del cinema e della letteratura. Due i webinar proposti:

Si gira, motore, azioni

I principali strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, fondi comuni…), e le più comuni dinamiche speculative, saranno spiegati attraverso i contenuti multimediali del Museo e grandi film italiani e stranieri.

Un libro nella Borsa

Un viaggio letterario nel mondo della Borsa e delle speculazioni finanziarie, tra grandi romanzi del passato (“Se questo è un uomo” di Primo Levi, “Il denaro” di Emile Zola, “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo) e del presente (“L’indice della paura” e “La trilogia dei Lehman”).

Venerdì 9 e martedì 20 ottobre ci sarà anche un appuntamento tramite Webex per una sessione di domande e approfondimenti sui video e un divertente quiz Kahoot per mettersi alla prova su quanto appreso.

Martedì 20 ottobre

MDR EDUQUIZ (Online). Evento per gli studenti delle SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

Tre appuntamenti con il nuovo Edu-Quiz del Museo del Risparmio, una sfida senza esclusione di colpi per diventare “MDR Ambassador”. Le classi iscritte riceveranno a cadenza mensile un link per visionare i video-animati del Museo del Risparmio, attraverso cui potranno prepararsi al gioco. L’ora della sfida scatterà un venerdì al mese (30 ottobre, 20 novembre e 4 dicembre): gli studenti si collegheranno via web con lo staff del Museo e avranno la possibilità di gareggiare con ragazzi di altre scuole rispondendo ad una serie di quesiti tramite la piattaforma Kahoot. Ciascun docente potrà scegliere se far partecipare la propria classe ad una o più manche.

Giovedì 29 ottobre - 11:00 – 12.30

LA FINANZA SPIEGATA BENE. Undici lezioni di finanza spicciola dall’oro al cigno nero. (Online). Evento per gli studenti delle SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO.

Mauro Del Corno presenta il suo libro “La finanza spiegata bene” e accompagna gli studenti alla scoperta di banche centrali e monete digitali, derivati, borse e quantitative easing, addentrandosi fino alle conseguenze economico-finanziarie della recente emergenza sanitaria.

CALENDARIO COMPLETO DELLE INIZIATIVE

Lunedì 12 ottobre, 15.00 – 17.00

Workshop online “L’educazione finanziaria dei centennials: tra digitale e innovazione didattica”

Un workshop dedicato ai docenti, agli operatori del settore Educazione Finanziaria e ai rappresentanti delle istituzioni coinvolte nella promozione della cittadinanza economica, per riflettere su come innovare la didattica alla luce delle lezioni apprese nel corso della pandemia. In collaborazione con Tuttoscuola.

Intervengono: Alfonso Rubinacci (Coordinatore Comitato Scientifico Tuttoscuola) “La scuola post COVID: nuove esigenze e trasformazioni”; Daniele Barca (Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 3 di Modena) “Ripensare il concetto di didattica alla luce della pandemia”; Giovanna Paladino (Direttore e curatore del Museo del Risparmio) “Innovare l’educazione finanziaria attraverso digitalizzazione e nuove tecnologie”; Tommaso Agasisti (Professore Ingegneria Economico-Gestionale, Politecnico di Milano) “Il progetto EUFIN: risultati e indicazioni per il mondo scolastico”.

Martedì 20 Ottobre, 16:00 – 18:30

Workshop Internazionale “Financial Education and Risk Literacy” (evento in presenza e online). Promosso in collaborazione con Herbert Simon Society.

Il seminario sarà l’occasione per presentare il libro “Financial Education and Risk Literacy” che è parte della collana “BEFAIRLY- Behavioural Financial Regulation and Policy Series” edita da Elgar e avviata nel 2017 da Herbert Simon Society in collaborazione con la Banca d’Italia e il Max Planck Institute for Human Development.

Il libro esplora il rapporto tra alfabetizzazione finanziaria, educazione finanziaria e regolamentazione, e alfabetizzazione al rischio, fornendo una vasta gamma di prospettive. Il seminario verterà sulle determinanti sociali e culturali dell’educazione finanziaria, sul ruolo del sistema bancario nella promozione dell’alfabetizzazione finanziaria, sul modo in cui i governi e le autorità di regolamentazione gestiscono i programmi di educazione finanziaria a scuola, sul ruolo della tecnologia e sull’effetto dell’alfabetizzazione finanziaria e della percezione del rischio sulle scelte d’investimento.

Sono previsti interventi di esperti internazionali quali il Prof. Hersh Shefrin (Università di Santa Clara) e Ralph Hertwig (Istituto Max Planck), e le conclusioni saranno a cura della Prof. Elsa Fornero (Università di Torino). L’evento, che si svolgerà in lingua inglese, potrà essere seguito in presenza al Museo del Risparmio oppure online attraverso la piattaforma WEBEX. L’iscrizione è obbligatoria.

Sabato 24 ottobre, 15.00 – 17.00

LEGONOMIA (in presenza e online). Laboratorio per bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni.

“Ma se tu avessi tutti i soldi del mondo, cosa ci faresti?” – con questa domanda si apre LEGONOMIA, il nuovissimo laboratorio del Museo del Risparmio che, attraverso i kit LEGO e fantastiche storie guida i bambini in una riflessione sul valore del denaro, l’inflazione e il potere d’acquisto. A cura dell’economista ed esperto di finanza comportamentale Luciano Canova. Età consigliata: 8 – 12 anni..

Martedi 27 ottobre, 15.00-17.00

“CAPACITA’ DI SOPPORTAZIONE E DI REAZIONE DI FRONTE AI RISCHI DELLA PANDEMIA” – presentazione risultati (evento online)

La presentazione dei risultati della ricerca campionaria disegnata dal Museo del Risparmio e condotta da Episteme sarà messa a confronto con le evidenze di due indagini pubblicate a giugno sulla situazione delle finanze delle famiglie italiane condotte da Banca di Italia e Comitato per il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e DOXA. Partecipano Giovanna Paladino (Direttore e curatore del Museo del Risparmio), Magda Bianco (Capo del Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia) Anna Maria Lusardi (Presidente del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria). Modera Mariarosaria Marchesano (giornalista finanziaria, Il Foglio).

Giovedì 29 ottobre - 18:00

1 Libro in 30 Minuti – Mauro Del Corno presenta “LA FINANZA SPIEGATA BENE”. (Online).

Chi dice che finanza, mercati e investimenti siano materie solo per esperti? Questo libro dimostra il contrario. In 11 brevi capitoli viene descritto e spiegato il modo in cui funzionano oggi finanza ed economia. Dal mondo alla rovescia dei tassi negativi ai paradossi del debito, dal bilancio di un’azienda al denaro con la sua impalpabile materia prima, dall’oscura parabola dei derivati fino al bitcoin e alle altre criptovalute di cui tanto si parla (e poco si comprende) su Internet e sui giornali. Il libro di Mauro Del Corno contiene nozioni di base che chiunque può e dovrebbe padroneggiare poiché quello che accade in una banca centrale o in una sala investimenti, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, influisce, più o meno direttamente, sulla vita di ciascuno. Oggi più che mai.

Per ulteriori dettagli e informazioni scrivere a: info@museodelrisparmio.it