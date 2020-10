Covid: Fregolent (Iv) "Dpcm necessario per evitare lockdown, protocolli per sport invernali e cultura"

"Prorogare lo stato di emergenza è necessario. È fondamentale per evitare che i sacrifici fatti fino ad oggi siano stati vani e per scongiurare altri lockdown che il paese non può permettersi. Chi in questi mesi ha minimizzato la portata del virus, i modi per contenerlo, come l'uso delle mascherine, poi si è dovuto ricredere: e non mi riferisco ai noti leader internazionali ma anche ad esponenti politici nazionali che non si sono fatti scrupolo per dire del Covid tutto e l'incontrario di tutto pur di avere visibilità sui social": è quanto dichiara Silvia Fregolent, dell'ufficio di Presidenza del Gruppo Italia Viva della Camera intervenendo oggi, mercoledì 7 ottobre, in aula a Montecitorio.

"Quello che vivremo nei prossimi mesi sarà un autunno e un inverno nel quale il paese sarà messo alla prova ed in questo contesto sarà necessario che il governo, coinvolgendo le associazioni di categoria, definisca protocolli sicuri ed efficaci per consentire in particolare lo svolgimento della stagione invernale turistica e sciistica e per garantire la continuità delle attività culturali del settore pubblico e privato e dello spettacolo dal vivo": conclude Fregolent.