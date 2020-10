Postura scorretta: cosa comporta e come correggerla

Forse, non tutti sanno che il mal di schiena ed altri acciacchi dipendano anche da una cattiva postura. Non sorprende infatti, che stando curvi sui nostri smartphone o seduti a una scrivania tutto il giorno, il collo e le spalle facciano male e abbiamo dolori nella parte bassa della schiena. La postura è il modo in cui il nostro corpo è posizionato quando siamo seduti, in piedi o in movimento. Oltre ad essere essenziale per la nostra mobilità e comfort, una buona postura permette di coniugare salute e benessere e influenza anche la propria autostima, la propria psiche e anche il morale. Cosa comporta e come correggere una postura scorretta? Lo abbiamo chiesto al Masso-fisioterapista/Chinesiologo Dott. Davide Patrizio Genco.

Cosa si intende per postura?

“La postura è la posizione che il nostro corpo occupa nello spazio grazie al tono e al pretensionamento dei muscoli statici. Essa dipende da diversi fattori come il patrimonio genetico, la psicologia della persona e dalle afferenze esterne e di adattamento all’ambiente avvenute nel corso della nostra vita. La rieducazione posturale ha il fine di ri-educare il corpo a mantenere una postura più ergonomica, più sana e che lo esponga a minori fattori di rischio per il sistema muscolo scheletrico del suo corpo”.

Come intervenire per risolvere i problemi posturali?

“Attraverso una raccolta dati, utile per conoscere lo stato di salute, si ripercorrono in ordine cronologico traumi, incidenti, fratture, interventi chirurgici…. Informazioni necessarie per capire come e dove intervenire. L’osservazione posturale avviene di fronte a uno specchio quadrettato, utile per notare i paramorfismi e i dismorfismi che determinano un errato atteggiamento posturale. Servendosi di test Chinesiologici/Morfologici/Funzionali statici e dinamici e/o immagini fotografiche si comprende la causa pianificando un lavoro migliore. Un metodo molto utile utilizzato per riequilibrare la postura è il Metodo Raggi® grazie alla Pancafit®, uno strumento capace di riequilibrare la postura con semplicità agendo sulla globalità delle catene muscolari. E’ in grado di dare libertà e benessere a tutto il corpo alleviando i dolori articolari e restituire flessibilità all’apparato muscolare attraverso l’ALLUNGAMENTO GLOBALE DECOMPENSATO®”.

Cos'è l'allungamento globale decompensato?

“Si tratta di un allungamento muscolare fatto in postura corretta e senza permettere compensi, cioè quei meccanismi antalgici che il corpo mette in atto per sfuggire alle tensioni, ai disagi che non ritiene graditi. Tutti gli accumuli di tensione, protratti nel tempo, portano gli stessi muscoli a fissarsi in posizione più corta rispetto all’ideale, e dunque a diventare corti, retratti, e poiché il muscolo non ha in sé la capacità di ridistendersi da solo il muscolo rimane retratto, troppo tonico. Un muscolo retratto non disturba solo l’articolazione da lui coinvolta direttamente, ma, per effetto delle catene muscolari che collegano l’intero corpo, disturberà anche altre articolazioni più distanti, alle quali causerà disturbi o dolori. Si innesca cioè una sorta di effetto “a catena”, che fa manifestare il dolore in un punto lontano da quello in cui si è sviluppata la causa. In altre parole, se un solo muscolo della catena muscolare risulta più corto, l’intera catena sarà più corta, ed ecco che i problemi ed i dolori si propagheranno ovunque. Sappiamo ormai che la maggioranza delle patologie osteomuscolari è legata proprio al meccanismo delle tensioni e delle retrazioni muscolari, che scaricano il loro effetto devastante sulle articolazioni, causando: tendiniti, miositi, borsiti, capsuliti, cervicalgie, lombalgie, sciatalgie, periartriti, ernie discali, ernie jatali, iperlordosi, ipercifosi, rotazioni assiali di un capo articolare, alterazioni posturali, fino ad arrivare ai processi ultimi di degenerazione delle articolazioni, quale l’artrosi. L’allungamento globale decompensato® su Pancafit® permette di migliorare la postura e la condizione fisica e grazie alla sua azione sulle tensioni e sulle rigidità muscolari. Non è un classico stretching analitico, con questo nuovo metodo si scopriranno aspetti poco conosciuti: i trucchi che il corpo usa per sfuggire alle tensioni; i meccanismi di compenso attuati inconsciamente per cui, mentre voi cercate di allungare i muscoli da una parte, il corpo va subito ad accorciarne altri da un’altra a vostra insaputa (interazione della catena muscolare). E’ proprio a causa del funzionamento delle catene muscolari, che i problemi non possono venir eliminati agendo sull’effetto, bensì sulla causa”.

Come prevenire i dolori posturali?

“Oltre a correggere le abitudini sbagliate, il modo migliore per prevenire i dolori da postura errata è quello di inserire regolarmente la ginnastica posturale che corregge la tendenza che il corpo ha di riprendere la postura a cui è abituato”.

