Mascherine obbligatorie all’aperto, Appendino: “Dobbiamo convivere con le nuove regole per la tutela di tutti” [VIDEO]

Cambia il modo di comportarsi dei torinesi. Un nuovo Dpcm, annunciato ieri sera dal premier Giuseppe Conte, obbliga infatti i cittadini a utilizzare mascherina anche all’aperto e non solo nei locali al chiuso.

Una misura ritenuta indispensabile per contrastare il diffondersi del Covid-19, la cui curva sembra essersi improvvisamente rialzata dopo mesi di tregua. Dalla sindaca Chiara Appendino, intervenuta a margine della conferenza di Terra Madre - Salone del Gusto, è arrivato un messaggio ai torinesi: “Ci sono delle regole e dobbiamo adattarci tutti, dobbiamo convivere con esse per la tutela di tutti”.

E’ facile aspettarsi che così come la scorsa primavera, ci si debba adattare progressivamente alla situazione, in grado di mutare a seconda del variare dei contagi. “Siamo in attesa del decreto. Vedremo la Regione Piemonte che intenzioni ha rispetto al quadro che è stato definito: le regole le aggiorneremo ogni volta che Governo o Regione ci daranno notizie” ha spiegato Appendino.

Nonostante l’attesa per le misure burocratiche, la sindaca ha comunque lanciato un monito a tutti i cittadini, appellandosi al loro buonsenso e senso civico: “Ricordo sempre che la regola migliore è utilizzare la mascherina, igienizzare le mani, mantenere le distanze. Questo ci permetterà di tutelare noi stessi e gli altri”.