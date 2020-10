Mascherine e biglietto del tram, per sfuggire a un controllo aizzano il cane: morso un vigile urbano

Stavano per essere controllati alla fermata dell'autobus per verificare il biglietto e per l'uso della mascherina, da poche ore obbligatoria anche in luogo aperto (a meno di alcune circostanze), ma pur di sottrarsi ai vigili urbani due ragazzi poco più che ventenni non hanno esitato a darsi alla fuga.

E' successo in corso Regina Margherita, all'angolo con corso Principe Eugenio: dopo un breve inseguimento la ragazza è stata raggiunta, così da spingere il ragazzo a tornare indietro e a liberare il cane, aizzandolo contro i civic. L'animale ha così morso uno dei due vigili.

I giovani sono stati denunciati per rifiuto di fornire le proprie generalità, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.