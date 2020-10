Bottiglie abbandonate, canestri rotti e deiezioni canine: richiesto intervento della municipale in via Venaria

Giocare a basket in un campo senza canestri, accerchiati da bottiglie rotte e deiezioni canine abbandonate qua e là non è certo il massimo. Lo sanno bene i residenti di via Venaria, che all’altezza del civico 145 segnalano situazioni di evidente degrado.

“Il campo da basket, già segnalato da noi un anno fa, continua a presentare asfalto completamente distrutto e pericoloso: i canestri sono spariti, la recinzione è rotta e la siepe circostante risulta piena di rifiuti e poco illuminata” spiega Paolo Biccari, presidente dell'associazione Giustizia & Sicurezza, al termine di un sopralluogo con una delegazione di residenti.

Poco distante, inoltre, i residenti possono contare su un’area cani, la cui presenza è prontamente segnalata dalle tante deiezioni canine abbandonate sull’asfalto, perché non raccolte dai padroni degli amici a quattro zampe.

“Abbiamo scritto alle istituzioni per richiedere un intervento che porti il decoro anche in questo piccolo angolo di periferia ed alla polizia municipale per chiedere controlli efficaci per contrastare abbandono di rifiuti e deiezioni canine" spiega Paolo Biccari, presidente dell’associazione.