Stamattina, in un'area boschiva nei pressi di Pino Torinese, una pattuglia dei carabinieri del luogo ha sorpreso una cinquantina di partecipanti a un rave party, in violazione delle normative anti Covid.

Alla vista dei militari la maggior parte dei giovani si è subito dileguata per non incorrere nelle prescritte multe. Alcuni sono stati comunque identificati. Accertamenti degli investigatori dell'Arma sono tuttora in corso.