Coronavirus, il sindaco di Collegno: "Serve un maggiore impegno"

Mesi intensi e una fase crescente di contagi. Con l'aumento di casi positivi al Covid-19 anche sul territorio dell'ASL To3, nella città di Collegno, dove ad oggi ci sono oltre ottanta casi positivi, il sindaco Francesco Casciano ha fatto il punto della situazione con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl TO3, coordinato dal dottore Enrico Procopio.

Un settore che ha un ruolo strategico, in prima linea dal mese di febbraio nella gestione dei casi, composto da circa trenta persone tra specialisti, epidemiologi, addetti ai vaccini, che hanno il compito di coordinarsi con l’Unità di crisi e di seguire e segnalare le indicazioni operative alle persone positive e a congiunti e contatti, a cui il primo cittadino ha voluto porgere il proprio ringraziamento.

"Si tratta di un lavoro delicatissimo che continua da mesi e, insieme a infermieri e medici, questi lavoratori dimostrano grande abnegazione e spirito di servizio. L’Amministrazione Comunale invita i cittadini a prestare la massima attenzione alle prescrizioni anti Covid-19 proprio in questo periodo, nel quale tutti insieme dobbiamo di nuovo impegnarci per bloccare il contagio - ha dichiarato il sindaco Francesco Casciano - nello specifico a usare la mascherina sia all’aperto che nei luoghi di lavoro, evitando assembramenti davanti alle scuole e nei luoghi e locali pubblici".

Un momento delicato, dunque, in cui il sindaco, e non solo, fa appello alla responsabilità dei propri cittadini. "È il momento di mostrare la massima responsabilità per evitare provvedimenti ancora più restrittivi di quelli oggi in vigore - ha commentato il dottore Enrico Procopio - Servono comportamenti consoni alla serietà del problema soprattutto in vista del periodo autunnale e delle relative e prevedibili complicazioni dovute alla stagione".

"Invito tutti a fare la vaccinazione antinfluenzale, servizio importantissimo reso dal Sisp e dai Medici di medicina Generale".