Ex Manifattura Tabacchi, asta deserta: slitta la riqualificazione del complesso industriale

A renderlo noto è la commissione del Demanio che questa mattina, nella sede di corso Bolzano 30, ha ufficializzato l’assenza di offerte. La base d'asta per aggiudicarsi l'ex Manifattura Tabacchi di 6.665.000 euro, con una cauzione del 10% da versare immediatamente pari a 666.500 euro, deve essere stata giudicata non congrua da parte dei potenziali investitori.

Un altro ostacolo, con ogni probabilità, lo stato manutentivo dell’immobile, ritenuto dallo stesso Demanio “mediocre”. Gli spazi, come noto, sono molto ampi: 22.081 mq di superficie scoperta e 23.917 di superficie coperta, per un totale di 67.442 mq di superficie lorda totale.

" L'Agenzia continuerà a lavorare, anche in sinergia con il Comune, per tracciare il miglior percorso di valorizzazione della Manifattura con il coinvolgimento degli investitori privati " fanno sapere dal Demanio .

Tanti i soggetti che nel corso del tempo avevano fatto capire di avere mire sul complesso edilizio ex sede dell’ufficio immatricolazioni di Unito. Al momento l’ Università di Torino non ha però dato seguito all’interesse manifestato con un’offerta concreta.

La speranza ora è che l’asta possa essere riproposta il prima possibile: di certo non nel 2020, periodo che si scontra con le disposizioni da seguire. Per far partire la riqualificazione della Manifattura Tabacchi bisognerà ragionevolmente aspettare i primi mesi del 2021, sperando che questa volta arrivino offerte per l’acquisizione del complesso. Torino Nord, con pazienza, attende.