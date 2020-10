Tifosi del Toro sul piede di guerra per i biglietti contro il Cagliari: 40 euro quelli meno cari

A fine settembre, in occasione del debutto casalingo contro l'Atalanta, i mille che erano entrati allo stadio Olimpico lo avevano fatto senza pagare, visto che si trattava di infermieri e medici, gli eroi dell'emergenza coronavirus, invitati dal Torino FC.

Da ieri, invece, è partita la vendita dei biglietti per la gara di domenica contro il Cagliari e stavolta i mille che potranno entrare allo stadio dovranno pagare. Ed anche profumatamente. La società granata, infatti, attenendosi al DPCM del 13 ottobre che consente la partecipazione del pubblico entro il limite massimo di 1.000 spettatori, mette a disposizione i tagliandi esclusivamente online sulla piattaforma Vivaticket per i settori per i settori Tribuna Granata, Poltroncine Granata, Tribuna Grande Torino e Sky Box.

Risultato: si va da un minimo di 40 euro, per salire a 80, poi 150 fino ad un massimo di 250 euro. Cifre non proprio alla portata di tutti, specie in un momento come questo, senza contare che si tratta di una gara normale e non di un appuntamento di cartello come può essere il derby piuttosto che le sfide contro l'Inter o il Milan. Ed allora sui forum e i siti granata sta montando la rabbia di molti tifosi, che si aspettavano scelte decisamente più 'popolari' nella scelta delle fasce di prezzo, già che le curve resteranno vuote.