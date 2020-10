Da domani le proiezioni gratuite di CINE a Terra Madre Salone del Gusto

CINE - Cinema communities for Innovation, Networks and Environment, il progetto con il quale Slow Food, insieme a partner italiani e internazionali, intende sostenere i cinema rilanciando il loro ruolo all’interno delle comunità locali, sbarca a Terra Madre Salone del Gusto. All’interno del cartellone della manifestazione, viene infatti proposta dal 16 ottobre al 20 novembre, a Torino e in Piemonte, una rassegna di film dedicata ad aspetti diversi dell’universo del cibo e realizzata in collaborazione con CinemAmbiente.

Dopo la pre-inaugurazione avvenuta nell’ambito dello stesso Festival CinemAmbiente (con il film Sumercé), la serie di proiezioni prosegue ora sul territorio secondo la modalità diffusa che contraddistingue quest’edizione di Terra Madre Salone del Gusto, affrontando svariati temi e spaziando in diversi continenti: dai modelli di coltivazione e allevamento sostenibili che vengono sperimentati in parti diverse del mondo, nelle cooperative agricole in Piemonte come nelle piantagioni di caffè in Messico e in Etiopia o nelle stalle della Francia, alle conseguenze umane e ambientali dell’industria alimentare globalizzata, fino agli effetti sempre più devastanti dei cambiamenti climatici sulle economie rurali delle aree più povere del Pianeta.

Quattro documentari verranno proposti in altrettante sale torinesi: To Raise and Rise all’Eliseo, Juice of Life (insieme con il cortometraggio A letto con la cena) al Baretti, Food for Change al Nazionale, Shade Grown Coffee, in anteprima nazionale, all’Ambrosio. Altri cinque lungo e mediometraggi saranno proiettati in cinema della provincia di Torino e di Cuneo: 10 Billion - What's on Your Plate? al Delle Valli di Villar Perosa, Cabbage, Potatoes and other Demons al Vittoria di Bra, Siamo qui da 20 anni (insieme con il cortometraggio Suitcase Stories) al Comunale di Barge, Thank You for the Rain al Boaro di Ivrea, L'Empire de l'or rouge all’Aurora di Savigliano.

Tutte le proiezioni sono gratuite ma è necessaria la prenotazione, da effettuare via mail presso le sale che ospitano le proiezioni. In ogni serata saranno distribuiti come omaggio agli spettatori snack monoporzione dell’azienda LIFE.

INFO: www.terramadresalonedelgusto.<wbr></wbr>com; www.cinemambiente.it