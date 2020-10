Quindici rose in arrivo al Mausoleo della Bela Rosin, una per ogni compianta scrittrice italiana

Per celebrare i 15 anni dalla riapertura del Mausoleo della Bela Rosin, datata 25 settembre 2005, le Biblioteche civiche torinesi dedicheranno a quindici scrittrici italiane non viventi altrettante nuove piante di rose. I fiori rianimeranno i roseti piccolo pantheon di Mirafiori Sud, amatissimo giardino di lettura, punto prestito e spazio espositivo gestito dallo stesso sistema BCT.

Lanciato un appello ai lettori e frequentatori fedeli, nelle scorse settimane sono state già 700 le preferenze pervenute. La più votata in assoluto, Alda Merini; a seguire, Elsa Morante, Natalia Ginzburg, Oriana Fallaci, Grazia Deledda, Sibilla Aleramo, Amalia Guglielminetti, Maria Bellonci, Anna Maria Ortese, Ada Negri, Antonia Pozzi, Laura Mancinelli, Goliarda Sapienza, Matilde Serao e Lalla Romano.

Le autrici scelte faranno anche da filo conduttore per attività e letture ad alta voce in via di programmazione.

L'appuntamento per la piantumazione delle rose è invece fissato al 14 febbraio 2021, giorno di San Valentino.