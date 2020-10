Dpcm in arrivo, il messaggio di Cirio al Governo: "No ad altre riduzioni orarie per i locali"

In attesa del nuovo Dpcm in arrivo nella giornata di oggi, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha fatto il punto sulla situazione, ribadendo le richieste avanzate al Governo.

Riduzione orarie dei locali, trasporto pubblico e scuola. Questi i temi principali della discussione: "Si è appena concluso il videocollegamento con gli altri Presidenti di Regione per discutere con il Governo le prossime misure di contenimento. Abbiamo chiesto di non penalizzare ulteriormente i locali con altre riduzioni di orario, mentre è fondamentale evitare gli assembramenti che si creano fuori dagli esercizi pubblici dopo la chiusura, altrimenti si vanifica il sacrificio che questa misura già comporta per il settore".