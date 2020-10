Aurora, auto in “malasosta” e le strisce pedonali diventano “creative”

Nuove frontiere per la “malasosta” a Torino: un'auto parcheggiata in prossimità di un attraversamento ha infatti impedito la regolare tracciatura delle strisce pedonali, lasciata incompleta. Gli operai, invece di far spostare o rimuovere il mezzo, hanno scelto di riadattare il lavoro in modo creativo, aggirandolo con la vernice bianca.