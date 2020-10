Coronavirus, a Nichelino riapre il Centro operativo comunale

Intanto a Nichelino riapre da oggi, lunedì 19 ottobre, il Punto Donna di piazza Spadolini, per tutte le donne vittime di violenza o di maltrattamenti: sarà attivo tutti i lunedì, dalle ore 15 alle 17. Il servizio è ad accesso diretto e gratuito. I numeri di telefono da chiamare sono lo 011/6207676 oppure, per le emergenze, il 366/4607803. "Riprende un servizio essenziale per le donne, soprattutto in questo terribile periodo che stiamo attraversando - dice l'assessore alle Pari Opportunità Valentina Cera - Vi si può accedere con tranquillità: sono infatti rispettate tutte le misure di sicurezza".

Giornata speciale ed emozionante, quella di sabato, per i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile della Città di Nichelino a cui il Sindaco Tolardo e tutta l'Amministrazione hanno voluto dedicare un ringraziamento speciale per l'impegno e la dedizione con cui hanno prestato la loro attività verso la cittadinanza per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19. E che sono già in allerta per possibili interventi da dover nuovamente pianificare.

Il Comune di Nichelino ha deciso così di premiare la Protezione civile per il lavoro svolto durante il lockdown. Una spilla d’oro ed un encomio ufficiale per l’impegno degli uomini che vegliano sulla città: “La Protezione Civile è un fiore all’occhiello di Nichelino e il lavoro di queste persone meritava un riconoscimento ufficiale e sentito, a nome di tutta la cittadinanza”, hanno spiegato Giampiero Tolardo e l'assessore Antimo De Ruosi.