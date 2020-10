Piano freddo del Comune per i senza tetto: 800 i posti letto disponibili

Il “Piano freddo” ha potenziato i servizi per le persone senza fissa dimora e prevede la disponibilità di circa 800 posti letto. Le case di ospitalità notturna offrono una risposta concreta a luogo dove trascorrere la notte e occuparsi della propria igiene personale. Soprattutto nella stagione invernale quando le condizioni meteorologiche mettono a rischio la sopravvivenza di quanti dormono in strada.

La mozione (prima firmataria la consigliera Maria Grazia Grippo - PD) sottolinea l'importanza della comunicazione e chiede all'Amministrazione (oltre ai volantini già presenti, con l'elenco delle case di ospitalità notturna) di sollecitare Gtt affinché sui bus attraverso i display luminosi e gli avvisi sonori si indichino anche le fermate relative ai luoghi segnalati dal volantino, così come già avviene per ospedali, Università o per i luoghi culturali di maggior interesse.

Il documento è stato approvato dal Consiglio comunale all'unanimità con 33 voti favorevoli.