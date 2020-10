Dora Vanchiglia, tre arresti per droga

Tre persone sono state arrestate dagli agenti del commissariato Dora Vanchiglia nelle ultime ore per aver violato la legge in materia degli stupefacenti. In un caso si tratta di due cittadini nigeriani di 25 e 38 anni, domiciliati in via Caselette.

I due connazionali, il maggiore dei quali con precedenti di polizia, agivano in concorso per lo spaccio di cocaina nel loro quartiere; in particolare, il 38enne si serviva dell’amico, incensurato, per smerciare lo stupefacente, dopo aver preso le ordinazioni sul proprio numero di telefono. Il venticinquenne è stato, infatti, fermato da agenti in borghese dl Comm.to Dora Vanchiglia dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un cittadino italiano, nel piazzale retrostante un supermercato di corso Potenza. Per entrambi è scattato l’arresto per spaccio in concorso.

Un ventiduenne senegalese è stato, invece, arrestato lo scorso giovedì in via Cesare Balbo, nei pressi di Piazza Santa Giulia, dopo aver ceduto una dose di marjuana a un ragazzo italiano. Nascosta nella parte interna dei suoi jeans, sono state rinvenute una busta con circa 10 grammi di marjuana, nonché un centinaio di bustine più piccole, in cellophane. Il ventiduenne, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.