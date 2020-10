Covid–Commissione sanità; Grimaldi (LUV): "Televendita di Cirio: il DIRMEI esautora corso Regina e rimanda in lockdown Icardi"

“Più di un'ora e mezza da one-man show di Cirio in commissione sanità durante l'informativa che Icardi avrebbe dovuto dare ai consiglieri regionali sulla gestione dell'evoluzione dei contagi da Covid-19. Cirio si tiene in mano le deleghe alla sanità e ci dice che l’assessorato di corso Regina si è spostato presso il DIRMEI (Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive), che ormai sta coordinando tutto, conosce il numero dei DPI Asl per Asl e il quadro dei tamponi. Sottotitolo: Icardi poteva rimanere in ferie e collegarsi alla riunione in streaming. L’assessore incassa e, sereno del sostegno della Lega, però resta in panchina”, è il commento di Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione Piemonte.

"Purtroppo – prosegue Grimaldi – nella sua televendita, Cirio dimentica di citare la realtà: tra la richiesta del medico di base e l'avvenuto tampone passa in media una settimana (a Torino anche due in molti casi), non parliamo poi dei ritardi negli esiti, con intere famiglie che attendono in isolamento senza poter mandare i figli a scuola o tornare al lavoro. Di tutte queste persone non c'è mai traccia nella comunicazione del Presidente. Sembra invece – continua Grimaldi – che la lezione non sia servita e che la vigilanza attiva delle USCA e il contact tracing non sia davvero all’altezza della sfida, come fa notare il supervisore della pianificazione strategica dell’unità di crisi, il professor Vineis, che ricorda come, tra le raccomandazioni incluse nel suo rapporto di luglio, chiedeva una forte struttura organizzativa di tracciamento dei contatti e l’attività di formazione del personale; tutte cose purtroppo fatte solo in parte”.

"Ma il presidente sa quanti dei 14.000 contagiati di Torino è stato contattato da una Usca? Il contact tracing in Piemonte ha già traboccato ma è un disastro annunciato da mesi – conclude Grimaldi - solo domani, dopo le nostre proteste, finalmente verrà finalmente tolta la validazione dei Sisp per effettuare i tamponi, ma se ci avessero ascoltato mesi forse ci saremmo evitati il collo di bottiglia e i laboratori ingolfati già da dieci giorni, le persone rimandate a casa senza tampone dopo ore di attesa in fila agli hotspot scolastici e un numero di tamponi giornalieri molto bassi rispetto a Regioni nostre simili".