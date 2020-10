Incidente stradale in via Reiss Romoli: auto contro un palo, muore una donna

Tragedia questa mattina in via Reiss Romoli. Erano da poco passate le 8 quando un'automobile - per cause e dinamica ancora da verificare - è sfuggita al controllo e ha terminato la sua corsa contro un palo della luce. Nello schianto ha perso la vita una donna.

La vettura stava percorrendo la strada in direzione Ovest e l'incidente si è verificato quasi all'altezza di corso Vercelli. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari e i vigili urbani, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.



Accompagnata al Giovanni Bosco, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.