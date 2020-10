C'è molto da fare e da vedere nel prossimo weekend in Valle di Susa

VENERDÌ 23 OTTOBRE

SUSA

Teatro e cinema

Maura Viceconte – La vita è una Maratona

L’associazione Pro Susa, in collaborazione con il Valsusa Fimfest e il patrocinio della Città di Susa, presenta "Storie nostre", una rassegna di docufilm dedicati ai personaggi e ai luoghi della Valle di Susa. Oggi al Salone Pro Susa (via Madonna delle Grazie) alle ore 21 "Maura Viceconte – La vita è una Maratona". Il documentario di Luigi Cantore fa rivivere la vita umana e sportiva, con le testimonianze di buona parte delle persone che l’hanno accompagnata, di Maura Viceconte, maratoneta e mezzofondista valsusina, primatista italiana dei 10000 metri piani, bronzo nel 1998 nella maratona agli Europei a livello individuale ed argento con la squadra italiana, nella stessa manifestazione valida per la Coppa Europa di maratona. Alla serata sono presenti Maria Curatolo e Walter Durbano, Remigio Picco, Andrea Pellissier e Walter Viceconte.

È consigliata la prenotazione: associazioneprosusa@gmail.com - tel. 3703562013.





VENERDÌ 23, SABATO 24 e DOMENICA 25 OTTOBRE

CONDOVE

Mostre

Sacre emozioni - In valle di Susa tra Sacra e Rocciamelone

Nella chiesa romanica di San Rocco (via Cesare Battisti) è allestita la mostra fotografica di Elio Pallard e Alberto Casse dal titolo "Sacre emozioni - In valle di Susa tra Sacra e Rocciamelone", a cura di Valter Vesco.

Inaugurazione domenica 4 ottobre alle ore 18 con gli Amici della Chiesa di San Rocco in collaborazione con la direzione della Sacra di San Michele.

Le due "vedette della valle", la Chiesa di San Rocco in Condove e la Sacra di S. Michele, fondono eccellenti elementi di interesse storico, religioso e ambientale: le esperienze sensoriali filtrate dalle immagini fotografiche di Elio Pallard e Alberto Casse ci invitano a riconoscere il senso del Sacro e il mistero della Natura che caratterizzano il paesaggio.

Orari: mercoledì 10/12; venerdì ore 16/18; sabato e domenica ore 10/12 -16/18. Fino al 25 ottobre. Ingresso libero. Info: amicisanroccocondove@gmail.com.





SALBERTRAND

Mostre

4 Parchi per 40 anni di storia

Mostra fotografica all'aperto di Fabrizio Moglia “4 Parchi per 40 anni di storia” in occasione dei 40 anni dei Parchi Alpi Cozie nella sede del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand in Via Fransuà Fontan, 1. La mostra allestita all'esterno del centro viste del Parco del Gran Bosco è visitabile in qualunque momento, anche in orario di chiusura uffici. Accesso libero. Fino al 1° novembre.





SABATO 24 OTT0BRE

AVIGLIANA

Corsi e laboratori

Laboratorio Radio

Laboratorio Radio. Verso una radio di comunità a Casa Inneschi, all'ex Dinamitificio Nobel (via Galinier 38). IN-radio è un laboratorio gratuito e aperto a tutt* per ideare e condividere una programmazione di radio di comunità. Si svilupperanno capacità di scrittura creativa, redazione di contenuti, tecniche radiofoniche e di webstreaming per creare format narrativi, audio podcast e drammaturgie radio.





IN-radio sarà l'occasione per affrontare insieme temi e sfide della città e costruire nuove narrazioni a Avigliana!

Ciclo di 4 incontri dalle 15.00 alle 18.00 sabato 24 ottobre, sabato 7 novembre, sabato 21 novembre e sabato 5 dicembre.

Partecipazione gratuita. Iscrizione obbligatoria: casainneschi@gmail.com - tel. 3515396512.





CHIUSA DI SAN MICHELE

Tempo libero

Brooks for you

"Brooks for you" dalle 15:30 da Sag Italia (via Susa 63). Possibilità di provare le scarpe Catamont, Cascadia 15 e Caldera 4 correndo liberamente sui tracciati predisposti. Alle 18:30 corsa libera alla Sacra di San Michele. Visita alla futura sede del Valsusa Running Team e raccolta fondi e volontari per il 2021. Omaggio da Brooks e Tornado Sport.

Informazioni: info@sagitalia.it - tel. 3287711964.





SESTRIERE

Eventi sportivi

20ª Tappa del Giro d’Italia

20ª Tappa del Giro d’Italia Alba – Sestriere. L’arrivo della corsa al Colle del Sestriere, secondo tabella medie orarie, ruota attorno alle ore 17. I corridori affrontano l’ultima ascesa del Giro d’Italia 2020 che li porta ai 2.035 metri del Colle del Sestriere percorrendo la SS23 che sale da Cesana Torinese attraversando l’abitato della frazione di Champlas du Col sino a raggiungere il traguardo posto di fronte a Casa Olimpia Sestriere.

Il Palazzetto dello Sport “Sestriere Sport Center” ospita il quartier tappa e la sala stampa riservata ai 100 giornalisti accreditati direttamente da RCS Sport. Il pubblico può accedere all’Open Village, dedicato agli sponsor del Giro d’Italia, allestito da Piazzale Maestri a Piazzale Kandahar di fronte alle piste da sci. I posteggi dedicati al pubblico sono indicati da appositi cartelli e dal personale addetto alla gestione della viabilità.

In attesa dell’arrivo del Giro d’Italia, a fine mattinata viene inaugurata la nuova sede dell’Ufficio del Turismo Atl di Sestriere mentre, nel primo pomeriggio, è svelata una scultura dedicata dal Comune di Sestriere al Campionissimo Fausto Coppi, opera realizzata dall’artista locale Maurizio Perron. Un momento condiviso con i canti del “Coro Dle Piase” dell’Associazione Nazionale Alpini, Sezione Pinerolo – Gruppo Campiglione Fenile.





SUSA

Visite guidate al patrimonio culturale

Giornate FAI d'Autunno

Giornate FAI d’Autunno dalle 10 alle 17 con un'ascesa ogni 30 minuti circa al campanile della cattedrale di San Giusto. I visitatori saranno accolti dai volontari della Delegazione FAI della Valle di Susa presenti in uno stand allestito ai piedi del campanile dove potranno, oltre che ricevere informazioni, iscriversi al Fondo Ambiente Italiano e sostenerne le iniziative.

Prenotazione obbligatoria online su www.giornatefai.it; i posti sono limitati.





VENAUS

Proposte outdoor

Visite crepuscolari al Sentiero dei Gufi

Visite crepuscolari al Sentiero dei Gufi per scoprire la biologia dei rapaci notturni. Ritrovo con la guida naturalistica alle 18 in borgata Bar Cenisio, rientro previsto per le 20:30. Escursione naturalistica con racconti, spiegazioni, ascolto dei suoni del bosco e possibili avvistamenti.

Costo 10 euro adulti, 8 euro bambini 6-14 anni.

Prenotazione obbligatoria: Luca, tel. 3337994354.





SABATO 24 e DOMENICA 25 OTTOBRE

AVIGLIANA

Mostre

Dame, animali preziosi, musica e altre storie; Una nuvola al giorno

"Dame, animali preziosi, musica e altre storie" - ceramiche di Giuliana Cusino e "Una nuvola al giorno" - disegni a biro di Mara Cozzolino, mostre allestite nella chiesa di Santa Croce (piazza Conte Rosso). Orario: sabato e domenica dalle 16 alle 20. Fino al 25 ottobre. Info: www.artepervoi.it.





AVIGLIANA

Mostre

Sussurri nel bosco

Alla galleria "Arte per Voi" (piazza Conte Rosso) è allestita la mostra "Sussurri nel bosco" con sculture di Greta Staltari e disegni di Serena Zanardo.

Orari di apertura: sabato e domenica dalle 16 alle 20. Fino al 25 ottobre.

Info: www.artepervoi.it.





BARDONECCHIA

Mostre

Tracce di uomini e storie

Al Forte Bramafam (Strada Nazionale al Castello) è allestita la mostra fotografica "Tracce di uomini e storie" di Claudio Allais. Orari di apertura: 10-18:30, tutti i sabato e domenica. Fino al 31 ottobre. Ingresso solo su prenotazione: tel. 3773496355.





NOVALESA

Corsi e laboratori

Erbe e Antichi Rimedi

L'associazione Natura di Luce organizza nella propria sede di strada dell'Abbazia 4 "Erbe e Antichi Rimedi" - Modulo Autunno. Oltre a imparare in aula, è possibile identificare le piante dal vivo con passeggiate nei dintorni, nonché autoprodurre i rimedi e i cosmetici da portare a casa.

Domenica 25 ottobre dalle 9.30 alle 12.30: laboratorio Modulo Autunno: shampoo rinforzante e lucidante per la caduta dei capelli all'ortica e bardana; maschera lucidante al gel di semi di lino e lavanda; spray antisettico per la gola al ginepro.

Abbigliamento consigliato: adeguato per la media e alta montagna, maglia, scarpe da ginnastica, k-way.

Pranzi: a carico dei partecipanti, al sacco.

Per partecipare occorre essere soci o associarsi.

Info: naturadiluce@gmail.com - tel. 3477826334.





SUSA

Visite guidate al patrimonio culturale

Giornate FAI d'Autunno

Giornate FAI d'Autunno dalle 10 alle 18 con un'ascesa ogni 30 minuti circa al campanile della cattedrale di San Giusto. I visitatori sono accolti dai volontari della Delegazione FAI della Valle di Susa presenti in uno stand allestito ai piedi del campanile dove possono, oltre che ricevere informazioni, iscriversi al Fondo Ambiente Italiano e sostenerne le iniziative.

Prenotazione obbligatoria online su www.giornatefai.it; i posti sono limitati.





DOMENICA 25 OTTOBRE

ALMESE

Visite guidate al patrimonio culturale

Visite guidate al Ricetto di San Mauro

Il Ricetto di San Mauro riapre i battenti per le visite guidate, organizzate dalla Federazione Italiana Escursionismo (F.I.E.). Le visite prevedono un tour alla scoperta dei segreti e della storia del monumento simbolo del territorio che osserva le nostre valli dal lontano XI secolo.

Orari visite (mattina): ore 10.00 - 11.00 - 12.00

Orari visite (pomeriggio): ore 15.00 - 16.00 - 17.00 – 18.00.

La prenotazione è obbligatoria: tel. 3382011184; info@fiepiemonte.it specificando data e orario.





ALMESE, CASELETTE

Visite guidate al patrimonio culturale

Visite guidate alle Ville Romane

Visite guidate alle Ville Romane di Almese (ore 14:30-17:30) e Caselette (ore 15-18). Le visite – gratuite e condotte da un archeologo supportato dai volontari – propongono un’immersione nell’archeologia per conoscere la storia, la cultura nel contesto della romanità in Valle di Susa.

Le visite guidate sono organizzate dall’associazione Ar.c.A, in collaborazione con il Comune di Almese, il Comune di Caselette, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, la Fondazione

Magnetto, la Finder SpA e il Piano di valorizzazione Valle di Susa. Tesori d’Arte e Cultura Alpina.

È obbligatoria la prenotazione della visita, per un massimo di 5 visitatori a prenotazione: tel. 3420601365 - arca.almese@gmail.com; cultura@comune.almese.to.it - tel. 0119350201 interno 5.





AVIGLIANA

Visite guidate al patrimonio culturale

Un tuffo nel Medioevo!

A3 - Associazione Archeologica Aviglianese propone “Un tuffo nel Medioevo!”, 2° ciclo di visite guidate con gli archeologi al castello di Avigliana con partenza alle 11, 12, 14:30.

Info e prenotazioni obbligatorie entro il giorno che precede la visita: Ufficio Informazioni Turistiche, Corso Laghi 389, Avigliana, tel. 0119311873 - 3711619930 - ufficioiat@turismoavigliana.it.





AVIGLIANA

Attività per bambini e famiglie

Esploratori del mondo: Il Museo delle Meraviglie

"Esploratori del mondo". Un percorso per riconnetterci alla natura. Adulti e bambini sono accompagnati a risvegliare la curiosità verso il mondo che ci circonda, e a scoprire la meraviglia presente nelle piccole e grandi cose che ci offre il nostro territorio.

Allontanarsi dalla fretta e dalla consuetudine per recuperare il significato infantile del gioco e dell'esplorazione nella vita adulta come chiave per vivere pienamente il presente. Ma anche come esercizio di immedesimazione, per comprendere meglio come apprendono i bambini e quanto sia importante lasciarli liberi di giocare ed esplorare per supportare al meglio il loro sviluppo psico-fisico.

Ritrovo al parcheggio del Lago Piccolo (via San Bartolomeo 2). È necessaria la prenotazione entro il giovedì precedente all'incontro. Tutti gli incontri hanno luogo dalle 9:30 alle 12.

Oggi è in programma “Il Museo delle Meraviglie”. Allestiremo insieme un museo all'aperto con il frutto delle nostre esplorazioni. Le domande, le storie, l'arte e le piccole grandi scoperte incontrate sul nostro cammino riempiranno di meraviglia la Piazza del Popolo di Avigliana.





SAN DIDERO

Proposte outdoor

Escursione in Val Susa tra borgate

L'hotel Casa Didè organizza un'escursione in Val Susa tra borgate.

In occasione della mostra “Il nostro viaggio tra spiritualità, arte e cultura” allestita nella casaforte di San Didero, in collaborazione con la guida alpina Catia Pernigotto propone un’escursione guidata tra gli antichi borghi della zona, visitando antiche chiese, il luogo dove si narra sia passato “Maometto”, immergendosi nei colori autunnali e nei profumi, che saranno riscoperti al termine della giornata durante la “merenda sinoira” in hotel che consentirà di assaporare i prodotti tipici della valle.

I posti sono limitati, info e prenotazioni: info@casadide.it – tel. 3387243284.





VILLAR FOCCHIARDO, SAN GIORIO DI SUSA

Proposte outdoor

Il Sentiero del Marrone e della Pietra in Valle di Susa

Duma c'anduma - Trekking e Viaggi a piedi organizza l'escursione "Il Sentiero del Marrone e della Pietra in Valle di Susa". Escursione ad anello che porta alla scoperta della antiche ceppaie di castagno presenti nella zona tra Villar Focchiardo e San Giorio di Susa. È proprio in questi luoghi che viene coltivato il Marrone della Valle di Susa IGP.

Abbigliamento: scarponcini o scarpe da trekking, borraccia, abbigliamento in relazione alla stagione, bastoncini per chi ne disponesse.

Costo 15 euro. Informazioni: gabriele@dumacanduma.org.