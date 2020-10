Venaria, il pianista Inbar a Sant’Uberto con gli Amici per la Musica

Domenica 25 ottobre, alle 18 nella Cappella di Sant'Uberto a Venaria Reale il pianista Yehuda Inbar si esibisce per la stagione concertistica degli Amici per la Musica. In programma, musiche di Beethoven, Schumann, Schubert.

Per Inbar è un ritorno in città dopo il successo conseguito l’anno scorso, quando suonò – sempre per gli Amici per la Musica – in duo con la violoncellista Natania Hoffman, premiata al Concorso Internazionale di Musica da Camera Luigi Nono.

Inbar è uno dei giovani artisti più interessanti e intraprendenti nel panorama musicale internazionale odierno. Si è diplomato alla Jerusalem Academy of Music and Dance per poi proseguire gli studi alla Royal Academy of Music di Londra, dove ha anche conseguito il MacFarren medaglia d'oro, il premio Lloyds per il miglior recital di pianoforte e il premio Lilian Daveis. Ha inciso il suo album di debutto nel 2019 con Oehms Classics e ha suonato con celebri orchestre internazionali, fra cui Royal Festival Hall, St John's Smith Square, St Martins in the Fields, Tel Aviv Museum of Art e ha partecipato a festival come Beethoven Fest a Bonn, Dartington Summer Festival, Aegean Arts Festival, Israel Festival, Tibor Varga Festival e altri.

«Per noi Amici per la Musica è sempre un piacere e un onore tornare a presentare le nostre attività nella prestigiosa Cappella di Sant'Uberto» commenta il presidente Piergiorgio Cargnino «L'Associazione, così come il Concorso Internazionale di Musica da Camera Luigi Nono, sono nati qui ed è sempre con grande emozione che proponiamo qui un nostro concerto, ancor più in un anno così difficile e travagliato, nel quale chiunque si occupi di arte da condividere con il pubblico si è trovato in grave difficoltà».