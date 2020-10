Ordine dei Medici di Torino, insediati i nuovi organi direttivi

Si sono insediati ieri sera i nuovi organi direttivi dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino per il quadriennio 2021-2024, votati dagli iscritti nelle elezioni che si sono tenute dal 10 al 13 ottobre scorsi.

Il Consiglio direttivo e la Commissione Albo Odontoiatri hanno individuato le proprie cariche istituzionali. Guido Giustetto è stato eletto presidente dell’Ordine, Guido Regis vicepresidente, Rosella Zerbi segretaria, Emanuele Stramignoni tesoriere. Per quanto riguarda la Commissione Odontoiatri, presidente è stato eletto Gianluigi D’Agostino, vicepresidente Claudio Brucco, segretaria Bianca Carpinteri. Per entrambi i presidenti, Giustetto e D’Agostino, si tratta di una riconferma rispetto al mandato precedente.

“Ringrazio i colleghi per il ruolo che mi è stato attribuito. Come sappiamo, ci troviamo in un momento estremamente delicato, per cui occorrerà lavorare tutti insieme, ognuno per le proprie competenze – commenta il presidente dell’Ordine Guido Giustetto -. L’Ordine dei Medici in questi mesi di emergenza è stato riconosciuto come un punto di riferimento e questo ci assegna un compito enorme e gravoso: ci toccherà affrontare temi difficili. Lavoreremo come sempre nell’ottica della tutela della buona professione dei medici e con l’obiettivo di garantire la salute dei cittadini”.

“Ringrazio ovviamente i colleghi per la fiducia che hanno riposto in me – dichiara il presidente degli Odontoiatri Gianluigi D’Agostino -. Siamo in un momento particolarmente critico da un punto di vista sanitario in cui, come odontoiatri, abbiamo saputo affrontare l’emergenza senza esporre a rischi i nostri pazienti e al tempo stesso dettare le regole per l’esercizio della libera professione medica: è evidente che, se ci verrà richiesto, siamo disponibili ad un eventuale ulteriore coinvolgimento. Ci aspetta un quadriennio di grande impegno per l’applicazione della legge Lorenzin che definisce l’autonomia all’interno dell’Ordine dell’Albo Odontoiatri. L’organico della Commissione passa da cinque a sette: questo ci permetterà di essere più rapidi ed efficienti con colleghi e pazienti”.