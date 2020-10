Bookmakers stranieri: Slot 10 contro Harry's

Due bookmaker stranieri, recensiti e descritti su questa pagina di SitiScommesse24.com. Entrambi offrono scommesse sportive, con live giornalieri minuto per minuto, giochi da casinò, elettronici e tavoli dal vivo con croupier veri. Hanno solo due brand e società proprietarie diverse, inoltre logo, sfondo, servizi, bonus e promozioni. Con questo articolo descriviamo le differenze specifiche delle due piattaforme.

Slot 10 offre 4 bonus per casinò e sport, scommesse live, giochi RNG

Slot 10 viene collocato al primo posto tra i bookmaker descritti da SitiScommesse24. Il design ricorda molto quello di 18Bet e 1Bet, due piattaforme che offrono gli stessi servizi ma appartenti a società differenti. Il logo di Slot 10 è molto simpatico, richiama l'attenzione sui giochi di casinò più che sulle scommesse sportive.

Il sito è organizzato in sette sezioni: casinò, live casinò, giochi tv, sport virtuali, sport e live. Si conclude con promozioni dove andiamo a scoprire le offerte più importanti.

Come tutti i bookmakers, Slot 10 offre promozioni diversi per sport e casinò. Il modo di scommettere in questi due mondi è completamente differente, quindi, due pagine dedicate.

Per chi vuole puntare sulle squadre sportive, partendo dal seguitissimo calcio, può sceglere il pachetto di benvenuto. Al primo deposito potrai ricevere un credito in più del 100% su ciò che hai versato fino a 100 euro. Dopo l'iscrizione e il ricevimento del bonus segui le istruzioni per renderlo valido, quindi gioca su quote multiple o singole secondo le indicazioni del bookmaker.

E' il casinò online la parte più interessante di questo sito, in effetti investe molto su questo sevizio. Il pacchetto di benvenuto per chi vuole tentare la fortuna tra slot e roulett è fino a mille euro. Ottieni crediti per i primi tre depositi, scegli i giochi giusti come ti indica Slot 10.

Le promozioni casinò sono tre: ricarcati nel week end e ricevi il cashback fino a 50 euro.

Harry's e il suo logo dal perfetto stile inglese

Quando entri in Harry's trovi come logo un signore dalle classiche sembianze inglesi. Da Computer, lo sfondo è scuro un po' tetro, i servizi invece sono tantissimi. Il bookmaker che stiamo esplorando è multilingue, non ha però l'italiano.

A differenza di tante piattaforme, non troviamo il logo e informazioni sulla licenza. Le società di distribuzione gioco e servizi però le conosciuamo tutte, molte offrono giochi accreditati da Malta e dal Curacao con i loro enti certificatori.

Anche su Harry's trovi sia scommesse sportive che giochi da casinò. Si investe molto su questi ultimi.

Live Casinò è la pagina del sito dedicata al gioco dal vivo, troviamo solo due brand: Vivogaming e LiveG 24. Nel casinò elettronico invece c'è l'imbarazzo della scelta tra mille slot machine, giochi di carte elettronici, roulette e bingo. E' possibile divertirsi con le modalità demo, attivabili senza iscrizione e soldi veri.

Le scommesse sportive possono essere fatte su tantissime discipline, partendo da calcio, tennis e basket. I Virtuals Sport invece sono la versione elettronica degli sport, troverete ippica, tennis, calcio, gare di moto e macchine. Ogni gioco è prodotto da una società specializzata nella realizzazione di questo divertimento gambling. Su sport e Virtuals si punta sulle quote, dei numeri moltiplicatori che determinano il valore della vincita.