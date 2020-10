Lovers Festival, la Lollobrigida rassicura: "Sto bene, nessun malore"

"Sto bene, nessun malore! In questo momento ci é stato chiesto di fare massima attenzione e di evitare spostamenti! Mi sarebbe piaciuto essere a Torino, come madrina del Lovers film festival, ma dobbiamo più che mai sia rispettare le scelte di vita degli altri sia avere il rispetto delle regole che ci tutelano dal covid". Con queste parole Gina Lollobrigida rassicura sulla sua salute e spiega i motivi per cui ha annullato la sua presenza sotto la Mole, dove era attesa per l'apertura del festival, che nel frattempo aveva deciso di annullare la serata.