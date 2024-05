Tutto pronto per il "Campionato nazionale estivo master di nuoto Uisp": in gara 1500 atleti da tutta Italia

Torino è pronta ad accogliere una delle gare più attese per i nuotatori: il "Campionato nazionale estivo master di nuoto Uisp", l'evento che segna la conclusione della stagione agonistica, trasformandosi in una festa per tutti gli atleti. La manifestazione si terrà a Palazzo del Nuoto, in via Filadelfia 89, da venerdì 24 a domenica 26 maggio. In gara oltre 1.500 atleti

Sarà un ricco programma articolato su numerose competizioni individuali, per un totale di 230 staffette con oltre 1500 atleti in gara. I campioni arriveranno da tutta Italia, rappresentando così numerose regioni. I territori presenti saranno: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana e infine il Piemonte, la regione ospitante ma anche la più numerosa, con 400 atleti in rappresentanza di 12 società.

L'evento ha visto la collaborazione tra il settore nazionale "Nuoto Uisp" e il settore "Nuoto Uisp Piemonte", ma anche un'importante sostegno da parte della Città di Torino.

Carretta: "Torino vera Capitale dello sport"

"Stiamo raccontando a tutti che Torino può ospitare qualsiasi evento, ma soprattutto che si presenta come vera Capitale dello sport.- ha spiegato l’assessore allo Sport Mimmo Carretta. "Grazie a questi eventi -ha aggiunto - raccontiamo le energie sportive presenti in città, con tutto l'entusiasmo che ci caratterizza mettiamo in campo iniziative che si dimostrano essere dei veri fiori all'occhiello."

"Negli ultimi anni Torino è diventata una meta importante: l'assessorato cittadino è molto disponibile, riesce a organizzare eventi che da soli non saremmo in grado di realizzare" ha commentato il presidente della UISP APS regionale e vicepresidente vicaria nazionale, Patrizia Alfano. "La città -ha proseguito - ci sta rendendo veri protagonisti, noi siamo convinti dell'importanza dello sport e dei nostri campioni, vogliamo continuare a sostenerli." Sogno pallanuoto