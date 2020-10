Coronavirus: positivi a Torino 5 studenti della Scuola d'Applicazione dell'Esercito

Cinque studenti della Scuola di applicazione dell'Esercito di Torino sono risultati positivi al Covid-19.

I casi interessati, in attuazione delle procedure dettate dal Ministero della Salute e dall’Ispettorato Generale della Sanità Militare, sono monitorati e assistiti dal personale sanitario dell’Esercito, mentre il reato dei corsisti si trovano ora in autoisolamento nei propri alloggiamenti, all’interno della Scuola di Applicazione, da dove continuano a seguire le attività didattiche in videoconferenza.

"Presso gli istituti di studi militari - fannoo sapere dalla Scuola di applicazione - sono sempre stati in atto e rispettate tutte le ultime disposizioni afferenti al distanziamento, igienizzazione e tutela del personale, previste da legge, finalizzate alla gestione e contenimento della emergenza epidemiologica da Covid-19".