Moncalieri, non indossa la mascherina e manda a quel paese i vigili che la invitavano a metterla: multata di 400 euro

Non indossare la mascherina di questi tempi può costare caro. Anche 400 euro. Esattamante quanto la multa che si è visto appioppare nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 22 ottobre, una cittadina di Moncalieri.

La donna, in coda per entrare in un negozio, all'incrocio tra corso Roma e piazza Bengasi, si rifiutava di indossare la mascherina. Quando i vigili urbani sono arrivati e le hanno fatto notare la necessità di portarla, prima ha cercato di giustificarsi dicendo che era da sola e poi ha mandato a quel paese gli agenti. Risultato: una multa di 400 euro per inosservanza delle disposizioni anti covid.

La 50enne in tasca aveva una sorta di fazzoletto con cui simulava una copertura della bocca, e questo agli agenti della Polizia locale di Moncalieri è parso quasi una presa in giro.