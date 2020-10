Settimo, Borrini: "Napoli si ribella, prendiamo esempio"

"Napoli si ribella al dittatore De Luca e al lockdown. Prendiamo esempio dai nostri fratelli napoletani". Ha suscitato molte polemiche il post del consigliere comunale di Settimo Torinese Antonio Borrini (ex Lega, passato lo scorso febbraio al gruppo misto) sui fatti avvenuti ieri sera nel capoluogo campano.

Un exploit scioccante, smussato maldestramente, a distanza di un'ora, da un nuovo intervento sui social: " Condanno espressamente quei delinquenti che a Napoli hanno aggredito le forze dell'ordine - ha poi scritto -. Per loro mi auguro il massimo della pena. Non dimentico invece le tante persone perbene scese in piazza pacificamente. Tra loro imprenditori, partite Iva, ristoratori, commercianti e artigiani dimenticati ed esasperati dallo show man De Luca e dal governo Conte".

Il segretario metropolitana Pd Mimmo Carretta ha così commentato: "Sempre gravida la mamma degli imbecilli. Un irresponsabile al giorno toglie il medico di torno".