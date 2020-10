Coprifuoco dalle 23? Il Teatro Stabile fa alzare il sipario tutte le sere alle 19.30

Di fronte all'imminente coprifuoco notturno varato dalla Regione Piemonte, il Teatro Stabile di Torino non dispera e corre ai ripari. "Al fine di facilitare il rientro a casa degli spettatori entro gli orari stabiliti dalla nuova ordinanza - si legge in una nota pubblicata questa mattina dall'ente -, che consente dalle ore 23 alle ore 5 solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza, l’inizio di tutte le repliche programmate di mercoledì e di venerdì è anticipato alle ore 19.30".

Pertanto, a partire da martedì 27 ottobrex-apple-data-detectors://4/, giorno di debutti della commedia I due gemelli, per la regia di Jurij Ferrini, tutti gli spettacoli in cartellone andranno in scena con i seguenti orari: dal martedì al sabato ore 19.30, domenica ore 15.30.

Gli spettatori che per questa ragione volessero sostituire il proprio biglietto potranno recarsi alla biglietteria del Teatro Carignano (da martedì a domenica, dalle 13.00 alle 19.00) entro e non oltre la data indicata sul biglietto.