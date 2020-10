Il Covid sposta Biennale Tecnologia interamente sul web

Biennale Tecnologia si svolgerà interamente online. Lo hanno comunicato il rettore Guido Saracco e il vice rettore per la cultura e la comunicazione Juan Carlos De Martin alla comunità del Politecnico di Torino.

"A seguito di un grande lavoro, iniziato già a gennaio e poi proseguito durante questi difficili mesi - spiegano - il nostro Politecnico era pronto ancora una volta ad aprire le sue porte per condividere con un pubblico ampio e trasversale un momento importante per promuovere la cultura politecnica e per favorire il dialogo tra università e società. In queste ultime ore, però, abbiamo attentamente valutato la complessa situazione sanitaria che il Paese sta attraversando e le indicazioni istituzionali ricevute, ultima in ordine temporale la recente lettera del Ministro dell'Università e della Ricerca Manfredi, che invita gli Atenei a riprogrammare tutte le iniziative ed eventi in presenza non strettamente connessi all'erogazione delle attività didattiche e curriculari".

"Per senso di responsabilità, dunque, - proseguono Saracco e De Martin - abbiamo deciso di realizzare Biennale Tecnologia integralmente online. Non si svolgeranno quindi in presenza gli incontri programmati nelle nostre aule e negli spazi della Cavallerizza Reale e del Circolo dei Lettori, incontri che invece avranno luogo online. Da una parte ci dispiace molto non poter offrire un'esperienza in presenza ai nostri studenti, ai cittadini e a tutti voi, ma dall'altra siamo fiduciosi che una Biennale integralmente online possa portare una riflessione politecnica su tecnologia e società ad un pubblico ancora più ampio".